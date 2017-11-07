Мы продолжаем публиковать результаты журналистского расследования преступных схем группы одесского контрабандиста Вадима Альперина по уклонению от уплаты таможенных платежей. На этот раз мы расскажем о причастности к многомиллиардным аферам судей Одесского окружного административного суда Константина Ефименко и Михаила Кравченко.

Коротко о главном

В предыдущих материалах мы уже рассказывали о ключевой роли судей в преступной схеме Альперина. После манипуляций на таможне с занижением и последующей корректировкой стоимости товар уходит в свободный оборот. В свою очередь, фирмы-однодневки группы Альперина обращаются в Одесский окружной административный суд с исками о возврате якобы завышенной таможенниками стоимости. Рассмотрение соответствующих исков всегда попадает к одним и тем же судьям – Константину Ефименко либо Михаилу Кравченко, которые немедля удовлетворяют требования истцов.

Далее юридический отдел Киевской таможни оспаривает решение первой судебной инстанции в апелляции. Однако на судебные заседания представители истца не являются (причина – нет денег на командировки). В итоге Одесский апелляционный административный суд принимает окончательное решение о возврате группе Альперина огромных сумм, уплаченных де-факто в государственный бюджет.

«Жирная» осень

В ноябре текущего года Украине предстоит вернуть на счета ООО «Торгест» 25,6 млн грн. Соответствующее решение по делу №815/808/17 «О признании противоправными и отмене решений о корректировке таможенной стоимости товаров Киевской таможней ГФСУ», Одесский окружной административный суд принял за подписью судьи Ефименко 31 марта 2017 года. Спустя 3 с лишним месяца, 4 июля 2017 года, Одесский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, 25,6 млн грн должны были быть перечислены на счета ООО «Торгест» еще 3 месяца назад. Однако, группе Альперина этого показалось мало. Шестого сентября фирма обратилась в суд с дополнительным иском о возврате суммы судебного сбора в размере 1,6 тыс. грн. Дело вновь попало к Ефименко, который, как и полагается, без проблем удовлетворил требование истца. В законную силу судебные решения по делу ООО «Торгест» вступили на прошлой неделе – 4 ноября 2017 года. В общей сложности, фирма вернула таможенные платежи за оформление 64 контейнеров с тканью и обувью.

Как сообщил информированный источник в ГФСУ, на подходе очередное решение судьи Ефименко о возврате государственных средств на счета другой «прокладки» из группы Альперина – ООО «Аксон Максима Трейд». На данном этапе фирма прекратила свою внешнеэкономическую деятельность и судится за возврат таможенных платежей на сумму 83,6 млн грн, уплаченных в течение августа за оформление 209 контейнеров с китайской одеждой. Дело вновь попало к судье Ефименко. По данным ЕГРСР, сейчас судья взялся за рассмотрение дела. И уже успел принять промежуточное решение, заранее (!) освободив контрабандистов от уплаты судебного сбора в размере 340 тыс. грн. Учитывая беспрецедентные в судебной практике обстоятельства можно не сомневаться, что исковые требования ООО «Аксон Максима Трейд» будут удовлетворены в полном объеме.

400 «лимонов» за полгода

В целом, за последние полгода, коррумпированные судьи Константин Ефименко и Михаил Кравченко, входящие в состав ОПГ Вадима Альперина, «обули» государство на 383 823 827, 29 грн. В нижеприведенной таблице указано, какие решения, и в пользу каких фирм группы Альперина действовали судьи Одесского окружного административного суда.

№ Назва компанії Код ЄДРПУО кіль-

кість декла-

рацій Головуючий суддя Дата постанови № постанови Сума позовів (грн) 1 ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС" 40545329 39 Єфіменко 02.06.2017 815/2628/17 17916888,90 2 ТОВ "ЛАНИСТЕР" 41208240 270 Кравченко 14.09.2017 815/3509/17 108000000 3 ТОВ "БЛЕК СІ ТОРГ" 41190731 36 Єфіменко 02.06.2017 815/2627/17 15462266,65 4 ТОВ "ДЕВОПС" 41005089 42 Єфіменко 28.04.2017 815/1883/17 18930660,81 5 ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" 40825989 92 Кравченко 01.08.2017 815/3499/17 38436671,91 6 ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" 40825989 141 Єфіменко 05.09.2017 815/4520/17 56400000 7 ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" 40637168 60 Єфіменко 08.09.2017 815/1972/17 24000000 8 ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" 40637168 45 Єфіменко 10.08.2017 815/1933/17 18000000 9 ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" 40637168 122 Єфіменко 26.05.2017 815/1933/17 56505011,99 10 ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" 40637168 61 Єфіменко 01.06.2017 815/1972/17 24400000 11 ТОВ "РЕМБУДСТАР" 40621320 17 Єфіменко 02.06.2017 815/2618/17 5772327,03

А судьи кто?

На биографиях Ефименко и Кравченко, как говорится негде клейма ставить. Начнем с того, что это – те самые судьи того самого Одесского окружного административного суда, которые были внесены в люстрационные списки за принятие противоправных решений о запрете проведения и силовых разгонах мирных собраний граждан, предшествующих Революции Достоинства.

Однако, благодаря своим тесным связям с влиятельным в преступных кругах Одессы Вадимом Альпериным, Ефименко и Кравченко не только избежали постреволюционной чистки, но и смогли наладить достаточно прибыльный семейный бизнес.

В соответствии с декларацией о доходах, последние два года семья Ефименко из четырех человек жила практически на одну судейскую зарплату, в размере 20 тыс. грн. Однако, в 2016 году, ситуация изменилась. У семьи служителя Фемиды появился собственный бизнес – жена Виктория открыла студию эпиляции «Эпиль Дизайн» (Одесса, ул. Солнечная, 5).

Однако самое интересное заключается в том, что студия эпиляции судьи Ефименко расположилась в бизнес-центре «Солнечный» (Одесса, ул. Солнечная, 5), именно там, где находится штаб-квартира Вадима Альперина.

В октябре текущего года, представители одесских патриотических организаций пикетировали здание окружного административного суда, требуя от Ефименко, Кравченко и председателя суда Олега Глуханчука добровольной отставки и явки с повинной в правоохранительные органы.

Как заметил один из активистов: «Председатель суда Олег Глуханчук и его подчиненные Константин Ефименко и Михаил Кравченко рассмотрели сотни жалоб фиктивных компаний Альперина на Киевскую таможню ГФС. И каждый раз судьи становятся на сторону контрабандиста, заставляя таможню проводить оформление по заниженной таможенной стоимости. Из-за одесских судей государство в этом году потеряло сотни миллионов гривен, которые должны были идти на украинскую армию, на выплату пенсий и стипендий, на развитие школ и больниц».

Горячие сводки с Киевской таможни

Впрочем, несмотря на общественные протесты, возбужденное НАБУ уголовное дело по фактам минимизации фирмами группы Альперина таможенной стоимости китайского импорта, арест на счетах Киевской таможни 350 млн грн и заявления руководителя ГФСУ Мирослава Продана об отстранении на время следствия от должности и.о. руководителя Киевской таможни Сергея Тупальского, группа Альперина продолжает безнаказанно легализовать китайскую контрабанду.

По достоверной информации источника ГФСУ, в период с 26 октября по 6 ноября 2017 года, ООО «БЕФИНИТ КОМ», входящая в группу одесского контрабандиста, оформила на таможенном пункте «Столичный» Киевской таможни ГФСУ 35 контейнеров с тканью. Номера деклараций следующие:

UA100110/2017/110451

UA100110/2017/110453

UA100110/2017/110454

UA100110/2017/110456

UA100110/2017/110457

UA100110/2017/110458

UA100110/2017/110459

UA100110/2017/110465

UA100110/2017/110466

UA100110/2017/110749

UA100110/2017/110757

UA100110/2017/110764

UA100110/2017/110770

UA100110/2017/110780

UA100110/2017/110812

UA100110/2017/110814

UA100110/2017/110819

UA100110/2017/110824

UA100110/2017/110830

UA100110/2017/110844

UA100110/2017/110846

UA100110/2017/110860

UA100110/2017/110900

UA100110/2017/110902

UA100110/2017/110904

UA100110/2017/110905

UA100110/2017/110910

UA100110/2017/110916

UA100110/2017/110925

UA100110/2017/110934

UA100110/2017/110931

UA100110/2017/110940

UA100110/2017/110939

UA100110/2017/110943

UA100110/2017/110956

Груз оформлен по временным декларациям, по цене 2,05 $/кг вместо 3,75 $/кг. Таким образом на одном контейнере государство недополучило $8344. В общей сложности потери составили $292040.

Похоже, после этой очередной аферы, «БЕФИНИТ КОМ» прекратит свою внешнеэкономическую деятельность и займется отсуживанием у государства уплаченных фингарантий. Впрочем, замена очередной «прокладке» Альперина уже найдена. Это – ООО «Антарем» (код ЕГРПОУ 41075732). На прошлой неделе фирма совершила дебют, оформив на Киевской таможне пробные 4 контейнера с обувью и полотенцами. Номера контейнеров: CCLU7810920, TCNU3475371, TCNU4421620, ZCSU8845004.

Стоит отдать должное работе НАБУ. Альперин начал осторожничать и маскироваться, изменив обкатанную годами схему. ООО «Антарем» - первая фирма группы контрабандиста, которая зарегистрирована не в Одессе, а в Киеве (ул. Бориспольская, д.7, оф.342/1). Впрочем, как нам удалось выяснить, концы новой «рабочей лошадки» Альперина все равно ведут в Одессу. Через нескольких директоров и владельцев, а также десятки фиктивных фирм, «ниточка» от ООО «Антарем» протянулась к ООО «Юридично-Консалтингова Компанія «Імпера» (код ЕГРПОУ 38110263). Последняя зарегистрирована в Одессе и непосредственно связана с начальником Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрием Ровинским. Впрочем, это уже совсем другая история, о которой мы обязательно расскажем в следующем материале.