С начала прошедших суток незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие, силы АТО 8 раз отрывали ответный огонь. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба.

Так, на мариупольском направлении оккупанты дважды били по укреплениям сил АТО из 120-миллиметровых минометов у Водяного, а под огонь минометов калибра 82 миллиметра попали защитники Верхнеторецкого. Кроме того, враг применял противотанковые гранатометы и пулеметы на подступах к Красногоровке.

На луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты Вооруженных сил Украины у Трехизбенки. Из гранатометов противник бил неподалеку Луганского и Новолуганского.

Неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь вечером боевики в течение часа обстреливали позиции сил АТО из пехотного вооружения.