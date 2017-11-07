также в разделеПроисшествия
На Киевщине на сахарном комбинате взорвался снаряд, погиб рабочий 67
В Киеве едва не избили Шкиряка 158
Боевики обстреляли из «Градов» Авдеевку и Опытное, ранены 2 военных 60
В Винницкой области в водоеме нашли тела троих мужчин 112
В Днипре в результате взрыва гранты ранены 5 полицейских 70
В центре Харькова неизвестные расстреляли иномарку, водитель погиб 40
В Харькове неизвестные расстреляли авто, водитель погиб 68
В Одесской области взорвался автомобиль, водитель погиб 251
В Одессе рухнула стена двухэтажного жилого дома 167
Боевики активизировали обстрелы, ранены 3 военных 37
В Мариуполе скончался нацгвардеец, подорвавшийся на мине 66
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого нашли возле убитого Самарского 96
Недалеко от тела Самарского нашли еще один труп 167
Били по голове тупым предметом: в МВД рассказали детали убийства Самарского 162
Под Киевом ограбили дом футболиста «Динамо» 155
Полиция начала расследовать убийство Самарского 62
Убийство Окуевой: у Осмаева нет вопросов к украинским спецслужбам 48
В Северодонецке убили депутата горсовета 333

С начала прошедших суток незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие, силы АТО 8 раз отрывали ответный огонь. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба.

Так, на мариупольском направлении оккупанты дважды били по укреплениям сил АТО из 120-миллиметровых минометов у Водяного, а под огонь минометов калибра 82 миллиметра попали защитники Верхнеторецкого. Кроме того, враг применял противотанковые гранатометы и пулеметы на подступах к Красногоровке.

На луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты Вооруженных сил Украины у Трехизбенки. Из гранатометов противник бил неподалеку Луганского и Новолуганского.

Неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь вечером боевики в течение часа обстреливали позиции сил АТО из пехотного вооружения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги