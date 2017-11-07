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Польша долгое время безоговорочно оказывала поддержку Украине с точки зрения своей безопасности. Такое заявление в эфире польского радио Trojka сделал министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский.

Однако в последнее время Варшава признала, что Киев «использует» ее в расчете на то, что эта поддержка никогда не иссякнет, передает 112 Украина.

«Мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность хранения независимой Украины является бесценной. Однако мы признали, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на эту проблему и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем – исторических или образовательных», - заявил Ващиковский.

Он добавил, что Польша открыто говорит: «Российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем». 

Глава польской дипломатии отметил, что «костью несогласия» в двусторонних отношениях является история, в определенной степени образование, а также возврат польской общине в Украине церковного имущества - костелов и приходских домов.

Ващиковский подчеркнул, что после визита во Львов 4-5 ноября он хочет встретиться с президентом РП Анджеем Дудой, но «у него нет для президента оптимистичных новостей».

Глава польской дипломатии отметил, что решение о том, ехать ли в Украину в середине декабря Дуда должен принять самостоятельно, «но ситуация остается достаточно сложной».

Напомним, Ващиковский в ходе официального визита во Львов отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» из-за позиции его директора о том, что Польша 1918 оккупировала Западную Украину.

 
ForUm

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