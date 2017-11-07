У России есть два варианта дальнейших действий на оккупированном Донбассе, заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«У России – два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им дорого стоить. Однако если они захотят, они сделают, несмотря на большие расходы», - приводит слова Волкера Голос Америки.

По его словам, «альтернатива – это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет мир и позволит продвигаться в реализации минского процесса».

«Это – второй сценарий», - подчеркнул Волкер.



Спецпредставитель США отверг возможность преобразования ситуации в длительный конфликт. «Международное сообщество не хочет еще одного Кипра, - подчеркнул он. - Не знаю, сколько лет уже есть миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина. Она хочет восстановить суверенитет на своей территории и поэтому имеет стимулы для воплощения Минских договоренностей».

Напомним, ранее США посоветовали Украине не выступать с собственным проектом резолюции ООН о размещении миротворцев на временно оккупированных территориях Донбасса.