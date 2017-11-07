В Администрации Президента заявляют, что реакции на расследование журналистов по созданию офшорных компаний для передачи корпорации «Рошен» в слепой траст не будет. Об этом заявил заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко в комментарии Радио Свобода.

«Не будет реакции. Если бы это касалось непосредственно Порошенко, его деятельности – если бы это было по аналогии с Трампом, не передавал бизнес в слепой траст – тогда да. Реагировать на чьи-то фантазии... я не думаю, что это нужно делать», - сказал Горковенко.

Напомним, в журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Слідство.Інфо», в ходе которого были изучены документы Paradise Papers, отмечается, что целью создания офшора Президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес «Рошен» в «слепой траст».

Порошенко после вступления в должность Главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года Президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации Roshen в независимый слепой траст.

В рамках проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) на основании массива полученных от анонимного источника материалов об открытых в оффшорных юрисдикциях компаниях представителей мировой элиты («Panama papers») была обнародована информация, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко.

Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для анонсированной Президентом дальнейшей продажи его доли в группе Roshen.

В свою очередь юридический и финансовый советники Порошенко сообщили, что трастовый договор был подписан 14 января 2016 года, и одной из его сторон выступила компания Prime Asset Partners Limited (BVI).

«В этом договоре четко предусмотрено, что траст является безотзывным, то есть эта компания не может самовольно его отменить. И второе – там предусмотрено, что траст сформирован на стандарте «слепого» траста: то есть, выгодоприобретатели траста не имеют права получать от управителя и любых лиц, связанных с трастом, информацию об активах этого траста и о том, что в нем происходит», – пояснил Вадим Медведев, старший советник юридической фирмы «Авеллум», выступающей юридическим советником Порошенко.

Он добавил, что на компании с BVI распространяется часть британского законодательства о санкциях и финансовом мониторинге, и что это юрисдикция, из которой украинские органы власти могут получать необходимые для контроля сведения, а создание компании там было вызвано отсутствием конструкции трастового договора в украинском законодательстве.