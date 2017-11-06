Власти Киева вводят пилотный проект «Врач в Вашем доме», благодаря которому каждый желающий сможет получить консультацию врача, не посещая медучреждение. Об этом заявил во время презентации проекта мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Стартовал проект в Подольском районе. Он будет реализовываться в несколько способов. Во-первых, это обустройство стационарных пунктов «Врач в Вашем доме» в многолюдных местах. В частности, в торговых центрах, ЦПАУ и других. Мэр подчеркнул, что в таком формате к врачам смогут обращаться посетители этих заведений.

Уже определены 10 точек в Подольском районе, где будут оборудованы стационарные посты: в ЦПАУ Подольского района, в аптеках КП «Фармация», и в нескольких супермаркетах.

Кличко добавил, что здесь будут работать в основном врачи-терапевты, семейные врачи, которые смогут предоставить общую консультацию, а при необходимости - выписать направление к профильному специалисту. Любой желающий сможет в удобном формате прямо во время совершения покупок или возвращаясь с работы проконсультироваться с медиками, пройти элементарные тесты на определение индекса здоровья, экспресс-диагностики для выявления на начальной стадии заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ВИЧ.

Вторым направлением реализации программы является создание медицинских бригад, которые будут осуществлять домашние визиты. Такие бригады будут состоять из врача, студентов городских медицинских колледжей и социальных работников и работать с социально незащищенными киевлянами: инвалидами, детьми из малообеспеченных, социально неблагополучных семей, лицами, которые не способны к самообслуживанию.

«У нас большое количество людей, которые не могут самостоятельно добраться до больницы. Мы будем выезжать к ним, чтобы предоставить необходимые услуги», - добавил мэр Киева.

Всего планируется укомплектовать 30 таких бригад.

По словам Кличко, столичная власть избрала именно Подольский район, поскольку здесь уже реализуется проект по предыдущей онлайн-записи на прием к врачу, то есть уже существует определенный учет пациентов. Это позволит сформировать список киевлян, которым нужна помощь в первую очередь, в домашних условиях, и которые не могут самостоятельно обратиться к врачу и нуждаются в постоянной посторонней помощи.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что в Подольском районе эксперимент продлится в течение двух месяцев.

«Проект работает сегодня первый день. Но внимание к нему, я уверен, будет значительным. До конца года проект будет работать в Подольском районе. А уже со следующего мы будем реализовывать его и в других районах города», - подчеркнул Поворозник.