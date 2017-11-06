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Президент Петр Порошенко доволен решением Высшего специализированного суда отправить дело осужденного к 13 годам пограничника Сергея Колмогорова на повторное рассмотрение и освободить его из-под стражи.

Об этом говорится в Facebook Главы государства.

  

«Как Верховный Главнокомандующий болел и болею за судьбу Сергея Колмогорова. Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельств», - написал Порошенко.

«Война это суровое время, и не мы ее начинали, и каждая потеря нам болит. Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников», - подчеркнул Президент.

Как сообщал ForUm, 6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова,  приговоренного к 13 годам тюрьмы за стрельбу по автомобилю, который не остановился на блокпосту.

Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.

 
ForUm

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