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Правление Национального банка Украины приняло решение №708-рш/БТ «Об отнесении Публичного акционерного общества «Банк Богуслав» к категории неплатежеспособных». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации ПАО «Банк Богуслав».

ПАО подало в Нацбанк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение августа-октября 2017 руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности, путем погашения неработающих активов, увеличения объема обеспечения по кредитам.

Однако, по состоянию на 1 ноября 2017 ПАО «Банк Богуслав» не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных планом реструктуризации в части увеличения уставного капитала, в результате чего банк не достиг запланированного размера уставного капитала и запланированного размера регулятивного капитала.

Размер регулятивного капитала банка на 1 ноября 2017 был меньше одной трети от минимального уровня. Таким образом, в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 октября 2017 96% (5,6 тысячи человек) всех вкладчиков ПАО «Банк Богуслав» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 178 млн грн.

По состоянию на 1 ноября 2017 владельцы существенного участия в ПАО «Банк Богуслав» - Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.

 
ForUm

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