Обращения о ненадлежащей подготовке к отопительному сезону руководителями Шепетовки, Смелы, Славутича, Коцюбинского будут переданы в ГПУ. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в рамках Форума местного самоуправления Ассоциации городов Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«На сегодня есть информация от областных государственных администраций относительно неудовлетворительного состояния с подключением инфраструктуры к отоплению населенных пунктов Шепетовка, Смела, Славутич, Коцюбинское. По всем этим вопросам будут направлены соответствующие обращения в прокуратуру по поводу ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами упомянутых населенных пунктов», - сказал Зубко.

В то же время чиновник отметил, что по стране количество проблемных ситуаций по старту отопительного сезона меньше по сравнению с ситуацией прошлого года.

«Генеральная прокуратура должна разобраться в ситуациях, по которым будут соответствующие обращения, и защитить права потребителей», - подчеркнул вице-премьер.