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Национальная полиция Украина приняла решение о переходе на работу единого центра «102». Об этом сказал председатель Нацполции Сергей Князев во время совещания в Мариуполе.

 «Национальная полиция приняла решение в ходе реформирования перейти на единый центр 102. Человеку все равно, куда он звонит. Он набирает номер, когда у него беда. Ранее звонки принимались в дежурных частях отделов и отделений в разных населенных пунктах. Это человеческий фактор, создавал проблемы и недоразумения нашей полицейской системы. И таким образом мы убираем его», - отметил Князев.

По его словам, идея такого реформирования – в получении сигнала на 102 в одном областном центре. Поступило сообщение – наряд получает электронный вызов. Кроме оперативности реагирования, это дает возможность электронной формы контроля действий наряда.

Также в рамках развития проекта было разработано и запущено мобильное приложение «Полиция 102», которым предусмотрен вызов полиции нажатием одной кнопки.  
ForUm

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