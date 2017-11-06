также в разделеМир
СМИ узнали, когда начнутся слушания по Пучдемону 27
Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном 67
Названо имя мужчины, устроившего стрельбу в церкви в Техасе 88
В документах Paradise Papers засветились 13 «друзей Трампа» 71
Суд в Брюсселе отпустил Пучдемона и его четверых коллег 43
В Саудовской Аравии в результате крушения вертолета погиб принц 68
В США в результате стрельбы в церкви погибли 27 человек 69
В РФ во время массовых акций протеста задержали более 400 человек 142
Почти всю территорию Ирака освободили от ИГИЛ 43
Канада ввела санкции против 30 россиян 37
Пучдемон назвал себя легитимным 41
Россия блокирует расследование ООН по химоружию в Сирии 40
Суд арестовал восьмерых бывших членов правительства Каталонии 85
СМИ: Российские кибервойска взялись за Шотландию 128
Прокуратура Испании потребовала арестовать экс-лидера Каталонии 40
В Конгрессе США рассказали, как РФ влияла на президентские выборы 122
Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира 71
Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке предъявили обвинения в терроризме 50

Боснийские сербы установили памятник умершему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на РТРС.

Церемония открытия состоялась в понедельник в Восточном Сараево – округе в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

В церемонии приняли участие представители местной власти и посольства РФ в Боснии и Герцеговине, а также несколько десятков граждан.

Памятник расположен у входа в музей современной истории Республики Сербской. Это черная мраморная плита с портретом дипломата и надписью «Виталий Иванович Чуркин (1952-2017). Спасибо за российское «Нет».

Таким образом боснийские сербы выразили благодарность за блокирование резолюции в Совете Безопасности ООН о Сребренице два года назад. В 2015 году Чуркин наложил вето на документ, разработанный Британией, в котором осуждались массовые убийства в Сребренице как геноцид.

Как известно, в июле 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, объявленную Советом безопасности ООН «зоной безопасности».

Практически не встретив сопротивления со стороны легковооруженных голландских военнослужащих из числа «голубых касок» ООН, войска сербского генерала Ратко Младича устроили в городе расправу над мусульманским населением.

В результате было похищено и убито около 8 тыс. человек, преимущественно мужчин и юношей.

Резня в Сребереници остается одним из самых тяжких военных преступлений в Европе после Второй мировой войны. Лидеры боснийских сербов отрицают факт этнической чистки.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля во Нью-Йорке за день до своего 65-летия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги