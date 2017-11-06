Боснийские сербы установили памятник умершему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на РТРС.

Церемония открытия состоялась в понедельник в Восточном Сараево – округе в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

В церемонии приняли участие представители местной власти и посольства РФ в Боснии и Герцеговине, а также несколько десятков граждан.

Памятник расположен у входа в музей современной истории Республики Сербской. Это черная мраморная плита с портретом дипломата и надписью «Виталий Иванович Чуркин (1952-2017). Спасибо за российское «Нет».

Таким образом боснийские сербы выразили благодарность за блокирование резолюции в Совете Безопасности ООН о Сребренице два года назад. В 2015 году Чуркин наложил вето на документ, разработанный Британией, в котором осуждались массовые убийства в Сребренице как геноцид.

Как известно, в июле 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, объявленную Советом безопасности ООН «зоной безопасности».

Практически не встретив сопротивления со стороны легковооруженных голландских военнослужащих из числа «голубых касок» ООН, войска сербского генерала Ратко Младича устроили в городе расправу над мусульманским населением.

В результате было похищено и убито около 8 тыс. человек, преимущественно мужчин и юношей.

Резня в Сребереници остается одним из самых тяжких военных преступлений в Европе после Второй мировой войны. Лидеры боснийских сербов отрицают факт этнической чистки.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля во Нью-Йорке за день до своего 65-летия.