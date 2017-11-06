также в разделеОбщество
6 ноября. Картина дня 20
Полиция рассматривает три версии убийства бизнесмена в Харькове 33
СБУ задержала на Харьковщине боевика «ЛНР» 24
В Харькове организатору захвата ОГА дали 8 лет, но сразу выпустили по амнистии 30
Обращения о срыве отопительного сезона передадут в ГПУ 20
В Одессе спустя сутки нашли похищенного ребенка 36
ДТП в Харькове: Водителю Touareg объявлено о подозрении 91
Нацполиция переходит на работу единого центра «102» 51
Прокуратура начала расследовать попытку захвата агрофирмы на Полтавщине 31
СМИ: Коболев слетал к Соросу посоветоваться по «Нафтогазу» 43
«Впечатляющая «компетентность»: Вятрович ответил на обвинения Польши 102
Родным Гриба разрешили принять участие в суде 23
В аэропорту Одессы пограничники обнаружили 43 iPhone X 46
На Донбассе бизнесмен «заработал» 1,2 миллиона на ремонте школ и садика 31
Суд отменил приговор Колмогорову и освободил его из-под стражи 105
Шкиряк прокомментировал инцидент с «жителями вольера Саакашвили» 614
Прокуратура защитила «Укрзализныцю» от претензий «Сбербанка» 33
Польша: Украинский институт нацпамяти возглавляет человек с антипольскими идеями 66

Военный комиссариат опровергает информацию о проведении облавы в ночь с 5 на 6 ноября на призывников в мужском Жовковском монастыре Пречистого Сердца Иисуса Украинской греко-католической церкви во Львовской области.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, передают Українські Новини.

«Информация не соответствует действительности», - сказал он.

Тищенко предположил, что информационный «вброс» об этом организовали российские спецслужбы.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в этом монастыре представители военкомата вместе с полицейскими провели рейд по поиску уклоняющихся от призыва на воинскую службу.

В новостях присутствовали якобы комментарии настоятеля монастыря и представителя Жовковской военной комендатуры вооруженных сил.

Также СМИ сообщали, что нескольким монахам вручили повестки.

Напомним,  в ночь на 4 ноября проезд Кривая Липа в центре Львова перекрыли военные и проверяли документы у мужчин призывного возраста. Позже стало известно, что искали всего одного парня, остальных обнаружили случайно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги