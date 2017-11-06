Военный комиссариат опровергает информацию о проведении облавы в ночь с 5 на 6 ноября на призывников в мужском Жовковском монастыре Пречистого Сердца Иисуса Украинской греко-католической церкви во Львовской области.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, передают Українські Новини.

«Информация не соответствует действительности», - сказал он.

Тищенко предположил, что информационный «вброс» об этом организовали российские спецслужбы.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в этом монастыре представители военкомата вместе с полицейскими провели рейд по поиску уклоняющихся от призыва на воинскую службу.

В новостях присутствовали якобы комментарии настоятеля монастыря и представителя Жовковской военной комендатуры вооруженных сил.

Также СМИ сообщали, что нескольким монахам вручили повестки.

Напомним, в ночь на 4 ноября проезд Кривая Липа в центре Львова перекрыли военные и проверяли документы у мужчин призывного возраста. Позже стало известно, что искали всего одного парня, остальных обнаружили случайно.