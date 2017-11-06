также в разделеСтолица
Суд арестовал водителя маршрутки, сбившей в Киеве двух человек 16
В центре Киева избили иностранного дипломата 42
В столичной многоэтажке прогремел мощный взрыв, есть жертвы 91
В Киеве сокращается число заболевших гриппом 18
Столичная полиция задержала 79 участников драки футбольных фанатов 35
В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку 65
Полиция задержала водителя маршрутки, который сбил насмерть двух человек 35
После смертельного ДТП Кличко поручил проверить все маршрутки 63
По факту наезда маршрутки на людей в Киеве открыто уголовное дело 54
Завтра в работе киевского метро возможны изменения 50
В Киеве маршрутка возле остановки насмерть сбила двух человек 93
В центре Киева неизвестные напали на стриптиз-клуб 58
Кличко не исключает обвала на столичном рынке недвижимости 75
Киевлян предупредили об отключении холодной воды 93
В Киеве вакцинироваться от гриппа можно в 16 медучреждениях 36
В Киеве задержали мужчину, «заминировавшего» свадьбу друзей 57
В Киеве задержали россиянина с «коктейлями Молотова» в форме Нацполиции 183
В Киеве зарегистрирован новый случай ботулизма 180

По предварительной версии, причиной взрыва газа 5 ноября в квартире многоэтажного дома в Соломенском районе столицы стала попытка совершить самоубийство, сообщает пресс-служба ОАО «Киевгаз».

«При обследовании места чрезвычайного происшествия было обнаружено, что две конфорки на газовой плите находились в открытом положении», – говорится в сообщении.

В «Киевгазе» подчеркнули, что женщина которая пыталась покончить с собой, была госпитализирована в ожоговый центр, пока угрозы для жизни нет. «В доме был найден труп пожилой женщины, которая, по словам медицинских работников, умерла несколько дней назад. Вероятно, смерть близкого родственника и стала мотивом попытки совершить самоубийство», – отметили в компании.

«Дополнительно сообщаем, что 25 января 2017 года в доме был проведен полный технический осмотр, в том числе и в помещении, которое стало эпицентром взрыва. В течение 2017 года по этому адресу ни одной заявки в аварийную службу ПАО «Киевгаз» не поступало», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 5 ноября, в Соломенском районе столицы в квартире жилого дома результате утечки газа произошел взрыв, сообщает отдел коммуникации полиция Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги