По предварительной версии, причиной взрыва газа 5 ноября в квартире многоэтажного дома в Соломенском районе столицы стала попытка совершить самоубийство, сообщает пресс-служба ОАО «Киевгаз».

«При обследовании места чрезвычайного происшествия было обнаружено, что две конфорки на газовой плите находились в открытом положении», – говорится в сообщении.

В «Киевгазе» подчеркнули, что женщина которая пыталась покончить с собой, была госпитализирована в ожоговый центр, пока угрозы для жизни нет. «В доме был найден труп пожилой женщины, которая, по словам медицинских работников, умерла несколько дней назад. Вероятно, смерть близкого родственника и стала мотивом попытки совершить самоубийство», – отметили в компании.

«Дополнительно сообщаем, что 25 января 2017 года в доме был проведен полный технический осмотр, в том числе и в помещении, которое стало эпицентром взрыва. В течение 2017 года по этому адресу ни одной заявки в аварийную службу ПАО «Киевгаз» не поступало», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 5 ноября, в Соломенском районе столицы в квартире жилого дома результате утечки газа произошел взрыв, сообщает отдел коммуникации полиция Киева.