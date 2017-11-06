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Слушания об экстрадиции отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и министров в Испанию начнутся 17 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает агентство AFP  со ссылкой на источники в суде.

 


Адвокат Пучдемона Поль Бекар намерен добиваться отказа Бельгии от исполнения европейского ордера на арест его клиента, выданного Испанией, мотивируя это возможной предвзятостью и политизированным характером суда, который ожидает экс-главу Каталонии в Мадриде.

Напомним, Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости.

Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест. После этого бывшие каталонские чиновники добровольно сдались в полицию в Бельгии

Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями «безопасности и свободы» и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие «гарантии».

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

6 ноября бельгийский судья выпустил Карлеса Пучдемона и четверых его коллег из распущенного Мадридом правительства Каталонии под подписку о невыезде.
ForUm

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