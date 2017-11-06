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Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев с 1 по 4 ноября ездил в командировку в Лондон для обсуждения с Джорджем Cоросом вопросов энергетической безопасности и реформирования «Нафтогаза», а с руководством компании Gasunie – вопросов партнерства в управлении газотранспортной системы Украины.

Об этом говориться в подписанном Коболевым приказе «Нафтогаза» о командировке, текстом которого располагают Українські Новини.

В указанные сроки Коболев также посетил Мюнхен для встречи с руководством компании Ferrostaal для обсуждения реализации проекта модернизации компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

Вместе с Коболевым Лондон со 2 по 3 ноября должен был посетить главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

Gasunie – нидерландская газотранспортная компания, которая на 100% принадлежит государству.

Кроме Нидерландов работает также в Германии.

Gasunie владеет 9% в Nord Stream AG – компании, которая управляет «Северным потоком», газопроводом, соединяющим по дну Северного моря Россию и Германию.

 
ForUm

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