В Узине Киевской области в результате взрыва боеприпаса на территории сахарного комбината погиб мужчина, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Установлено, взрывное устройство было выкопано на поле во время уборки сахарной свеклы. Взрыв боеприпаса произошел от механического повреждения, когда работник завода повредил его лопатой.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, специалисты-взрывотехники, карета скорой помощи. Пострадавшего 49-летнего мужчину с тяжелыми травмами направили в больницу. Однако врачам спасти ему жизнь не удалось.

Во время осмотра территории завода других взрывных устройств или их остатков, которые не сдетонировали, взрывотехники не обнаружили.

С места происшествия изъяты деформированные металлические фрагменты различной формы и размеров артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.