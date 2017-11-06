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В ходе вчерашней драки футбольных фанатов в Голосеевском районе Киева были задержаны 79 человек, три человека госпитализированы. Об этом в эфире 112 Украина сообщила спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик.

«В управление полиции доставили 79 человек. Как мы понимаем, все они были участниками этой драки. Не все согласились давать объяснения относительно этого события. Три человека госпитализированы, один в тяжелом состоянии», - сказала она.

Блищик также добавила, что на часть задержанных были составлены административные протоколы по статье 173 (Мелкое хулиганство), на часть – по ст. 185 (Сопротивление работнику полиции). Каждому из задержанных будет дана правовая оценка в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 5 ноября, произошла массовая драка с участием футбольных фанатов. Сообщалось о 30 задержанных.
ForUm

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