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Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл посетит Украину 14-16 ноября, сообщается на сайте Государственного департамента США.

«Митчелл встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками в Киеве, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвать государство продолжать проводить критически важные реформы», - говорится в сообщении.

Митчелл также намерен встретиться с бизнес-лидерами и представителями гражданского общества, чтобы «обсудить усилия Украины в вопросе превращения страны в процветающее, безопасное и демократическое европейское государство», сообщает 112 Украина

Напомним, в ходе телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса. 
ForUm

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