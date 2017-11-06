Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл посетит Украину 14-16 ноября, сообщается на сайте Государственного департамента США.

«Митчелл встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками в Киеве, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвать государство продолжать проводить критически важные реформы», - говорится в сообщении.

Митчелл также намерен встретиться с бизнес-лидерами и представителями гражданского общества, чтобы «обсудить усилия Украины в вопросе превращения страны в процветающее, безопасное и демократическое европейское государство», сообщает 112 Украина.

Напомним, в ходе телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса.