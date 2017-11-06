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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться и поговорить с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в интервью Full Measure.

«Я, безусловно, открыт для этого, но мы посмотрим, как все будет развиваться, думаю, что говорить об этом пока рано», - сказал Трамп.

Он напомнил, что в азиатском турне посетит много разных стран и везде будет вести переговоры, сообщает Укринформ.

«Я собираюсь встретиться с разными людьми из разных стран, то есть, как вы знаете, это Китай, Япония, Южная Корея..., я еду во Вьетнам, на Филиппины после крупных конференций. Я буду встречаться со многими людьми и договариваться. Я не думаю, что это (готовность к переговорам. - Ред.) сила или слабость. Я думаю, что переговоры со всеми людьми - это неплохо», - отметил президент США.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если Америка использует силу против Северной Кореи, то это будет «разрушительным» для Пхеньяна.
ForUm

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