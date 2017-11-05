Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает прогресс Украины в восстановлении собственной армии на фоне разговоров о вероятности предоставления американского вооружения. Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, говорится в материале на сайте Госдепартамента США.

В частности, его спросили о том, могут ли усилия по размещению миротворческих сил в Донбассе исключить возможность предоставления Украине со стороны США летального вооружение в будущем. Волкер объяснил, что обсуждение варианта с размещением миротворческих сил ООН на Донбассе - это идея, которая «направлена на создание условий безопасности и обеспечение поддержки выполнения Минских соглашений».

«Другая концепция, о которой вы говорите, касается самозащиты Украины. Каждая страна в соответствии с 51 статьей Устава ООН имеет право на самозащиту. В течение последних трех лет Украина сталкивается с конфликтом на ее собственной территории», - сказал Волкер, сообщает УНИАН.

При этом он заметил, что Украина «производит самостоятельно много оружия и осуществила на самом деле работу, которая заслуживает доверия в плане восстановления ее армии после того, как она очень сильно пострадала в 2014 году». По его убеждению, украинская армия с тех пор «была восстановлена очень существенно», и сейчас «находится в хорошей форме».

«И я считаю, что вполне разумным делом для страны является ее собственная защита, и также разумное дело для других помогать странам защищать себя», - подчеркнул Волкер. Таким образом, он подчеркнул, что вопрос размещения миротворцев на Донбассе и возможное предоставление Украине вооружение – это разные вопросы.

Как ранее сообщал ForUm, Сенат США одобрил проект закона, которым предполагается выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.