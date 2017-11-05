Полиция задержала водителя маршрутки, который 4 ноября в Оболонском районе столицы смертельно травмировал двух человек, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

«В случае доказательства вины мужчине грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. Если вы стали свидетелем ДТП или имеете видеозаписи момента ее совершения, просим обратиться в следственное управление ГУНП в г. Киеве», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 4 ноября недалеко от станции метро «Героев Днепра» маршрутка наехала на людей возле остановки, в результате ДТП погибли супруги, а еще одна женщина попала в больницу.

По словам свидетелей, потерпевшие находились на остановке общественного транспорта. Когда троллейбус остановился на второй полосе, они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку.

По факту гибели двух человек полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц»).