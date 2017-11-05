3 ноября группа оперативного реагирования военной комендатуры города Счастье совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержала военнослужащего, который находился в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Задержанный военнослужащий будет передан в органы военной прокуратуры, оружие и боеприпасы находятся в комнате хранения оружия военной комендатуры», - говорится в сообщении.
В штабе заявили, что по месту службы указанный военнослужащий характеризуется отрицательно, к выполнению служебных обязанностей относится неудовлетворительно.
Как сообщал ForUm, военнослужащий воинской части А1008 - солдат Александра Чуйкова, 1990 г.р. самовольно покинул место несения службы с оружием в районе Счастья 21 октября.
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