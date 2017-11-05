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За информацию, которая поможет раскрыть убийство депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского, назначено вознаграждение в 100 тыс. грн., сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Главное управление Национальной полиции в Луганской области выражает благодарность народному депутату Украины Сергею Шахову за готовность помогать следствию в раскрытии резонансного убийства депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что 3 ноября на странице «ЛОТ вживую» в социальной сети Facebook появилась информация о том, что Шахов готов вознаградить любого, кто сможет предоставить полноценную и правдивую информацию об убийстве Самарского суммой в 100 тыс. гривен.

Напомним, тело Самарского нашли 3 ноября в 00:30 возле дома, где он жил. Как сообщили в пресс-службе главного управления национальной полиции Луганской области, у него была разбита голова.

Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства депутата, среди них – убийство, связанное с политической деятельностью.

 
ForUm

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