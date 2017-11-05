Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Российская Федерация на 100% контролирует происходящее на Донбассе. Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, говорится в материалах на сайте Госдепартамента США.

Волкер не согласился с предположением российских журналистов, что ситуация на Донбассе является «внутренним спором», отвечая на вопрос об отсутствии диалога между Киевом и псевдоформированиями ДНР и ЛНР. «Это не внутренний конфликт. Это не этнический конфликт. Это не конфликт коренного народа. Это конфликт, где в восточной части вы имеете ситуацию, при которой на 100% от российского командования и контроля зависит то, что там происходит», - заявил Волкер.

Однако, по его словам, на востоке Украины «очевидно были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в гражданской администрации так называемых ЛНР и ДНР». «Но это управляется Россией, и поэтому здесь соответствующим собеседником является Россия», - подчеркнул Волкер, сообщает УНИАН.

«Как я сказал, Россия является той стороной, которая здесь принимает решение, и я считаю, что в этом направлении я должен сосредоточить усилия США - непосредственно вступить в контакт с Россией», - заявил спецпредставитель США.

Также он объяснил, при каких условиях лично посетил бы Донецк и Луганск. «Если мы это урегулируем (конфликт на Донбассе. – Ред.), если мы будем иметь безопасность для всех людей на востоке Украины - русскоязычных и украиноязычных, и всех остальных, которые там живут, и Минские соглашения будут выполнены, а суверенитет Украины затем будет восстановлен, я с радостью осуществил бы визит как в Луганск, так и Донецк», - подчеркнул Волкер.

Также он сказал, что при таких условиях он также хотел бы увидеть, как восточные территории Украины будут восстанавливаться.

Напомним, Волкер считает, что Россия должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением там миротворческой миссии ООН.