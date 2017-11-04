За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий трое наших военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Если в предыдущие несколько дней количество обстрелов наших позиций уменьшилось, то вчера враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения», – сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, наиболее горячо было на донецком направлении. Почти с 18:00 и до полуночи боевики били из гранатометов и пулеметов по защитникам Авдеевки. Украинские воины жестко отвечали противнику. В результате этого противостояния около 19:00 получил ранение один наш военнослужащий.

Также под огонь пехотного вооружения оккупантов вечером попали наши опорные пункты у Песок, Зайцево, шахты Бутовка и дважды неподалеку Луганского. А в районе Троицкого враг применял минометы калибра 120 миллиметров.

На луганском направлении неподалеку Новоалександровки вследствие обстрела боевиков из крупнокалиберного пулемета получил ранение еще один военнослужащий сил АТО.

Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты били на подступах к Трехизбенке. А весь спектр пехотного вооружения применяли у Станицы Луганской, Новозвановка, Валуйского.

На приморском направлении, вечером под огнем пророссийских наемников оказались украинские укрепления в окрестностях Талаковки и Тарамчука.

В штабе подчеркнули, что силы АТО 17 раз преобладающим огнем жестко принуждали врага к миру.