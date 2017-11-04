В Киеве неизвестные бросили в холл мужской клуб HAREM пиротехнику, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
По данным главка, на линию «102» в 21:25 обратился мужчина и сообщил, что слышал взрыв. На вызов выехали правоохранители.
По предварительной информации, два-три человека бросили неизвестные пиротехнические предметы и скрылись.
Пострадавших нет, поврежден вход в заведение.
Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
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