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В Киеве неизвестные бросили в холл мужской клуб HAREM пиротехнику, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, на линию «102» в 21:25 обратился мужчина и сообщил, что слышал взрыв. На вызов выехали правоохранители.

По предварительной информации, два-три человека бросили неизвестные пиротехнические предметы и скрылись.

Пострадавших нет, поврежден вход в заведение.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
ForUm

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