Неизвестные убили главу фракции «БПП «Солидарность» Северодонецкого городского совета, общественного деятеля Сергея Самарского.

По факту убийства начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство­).

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства депутата, среди них – убийство, связанное с политической деятельностью.

Недалеко от тела Самарского был обнаружен еще один труп. Позже подозреваемый в убийстве этого мужчины был задержан.

Международный валютный фонд выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.

Соломенский суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к документации подконтрольного Президенту Петру Порошенко и первому заместителю председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорю Кононенко судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» (ранее «Ленинская Кузница», Киев), в рамках расследования растраты денежных средств при обустройстве российско-украинской государственной границы.

Украинские артиллеристы должны быть готовы в любой момент вернуться на Донбасс и вступить в бой. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе посещения практического занятия по вопросам наращивания боевых возможностей ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что видео из кабинета экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря является законно добытым доказательством по «делу рюкзаков».

Генеральная прокуратура Украины готовит новые запросы в Соединенные Штаты Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича и чье имя фигурирует в «черной бухгалтерии» Партии регионов относительно средств и их использования.

До 1 декабря все украинские школы должны обнародовать информацию о поступлении и использовании средств независимо от того, идет речь о государственных средствах, или о благотворительных взносах родителей.

В военном госпитале №61 в Мариуполе во время реанимационных мероприятий скончался старший солдат-контрактник Национальной гвардии Сергей Курбатов, который 1 ноября получил осколочные ранения в Марьинке в результате подрыва на мине во время выполнения служебно-боевой задачи.

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

На прошлой неделе Россия направила на территорию Украины очередной конвой грузовиков с неизвестным содержимым, что является весомым доказательством причастности Москвы к продолжающемуся конфликту на Донбассе. С таким заявлением выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан.

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости.