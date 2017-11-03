Неизвестные убили главу фракции «БПП «Солидарность» Северодонецкого городского совета, общественного деятеля Сергея Самарского.
По факту убийства начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).
Правоохранители рассматривают несколько версий убийства депутата, среди них – убийство, связанное с политической деятельностью.
Недалеко от тела Самарского был обнаружен еще один труп. Позже подозреваемый в убийстве этого мужчины был задержан.
Международный валютный фонд выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.
Соломенский суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к документации подконтрольного Президенту Петру Порошенко и первому заместителю председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорю Кононенко судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» (ранее «Ленинская Кузница», Киев), в рамках расследования растраты денежных средств при обустройстве российско-украинской государственной границы.
Украинские артиллеристы должны быть готовы в любой момент вернуться на Донбасс и вступить в бой. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе посещения практического занятия по вопросам наращивания боевых возможностей ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что видео из кабинета экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря является законно добытым доказательством по «делу рюкзаков».
Генеральная прокуратура Украины готовит новые запросы в Соединенные Штаты Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича и чье имя фигурирует в «черной бухгалтерии» Партии регионов относительно средств и их использования.
До 1 декабря все украинские школы должны обнародовать информацию о поступлении и использовании средств независимо от того, идет речь о государственных средствах, или о благотворительных взносах родителей.
В военном госпитале №61 в Мариуполе во время реанимационных мероприятий скончался старший солдат-контрактник Национальной гвардии Сергей Курбатов, который 1 ноября получил осколочные ранения в Марьинке в результате подрыва на мине во время выполнения служебно-боевой задачи.
Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.
На прошлой неделе Россия направила на территорию Украины очередной конвой грузовиков с неизвестным содержимым, что является весомым доказательством причастности Москвы к продолжающемуся конфликту на Донбассе. С таким заявлением выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан.
Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости.
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