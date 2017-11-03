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По меньшей мере 10 миллионов людей во всем мире не имеют гражданства, в Украине таких, по состоянию на 2017 год, 35 тысяч. Об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев.

Согласно отчету, треть из 10 миллионов лиц без гражданства - дети.

В 2001 году во время переписи населения в Украине 82 тысячи человек сказали, что не имеют гражданства. Больше всего таких людей проживало в Автономной Республике Крым, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, сообщает LIGA.net.

«По приблизительным оценкам Агентства ООН по делам беженцев на июнь 2017 года, в Украине проживают более 35 тыс. людей без гражданства или находящихся под риском безгражданства», - сказано в отчете.

Агентство ООН отмечает, что значительная часть из них принадлежит к этническим меньшинствам, например, ромам.

Опираясь на интервью с более чем 120 лицами, авторы отчета отмечают, что для многих меньшинств причиной отсутствия гражданства являются именно их отличия: их истории жизни, их вид, их язык и вера.

«В то же время, безгражданство часто обостряет изоляцию, с которой сталкиваются меньшинства, и производит глубокое влияние на все аспекты их жизни: от свободы передвижения до возможностей развития, доступа к услугам и к праву голоса», - говорится в отчете. 
ForUm

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