Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области задержали двоих рецидивистов, которые 22 декабря 2016 года в селе Циркуны Харьковской области жестоко убили 35-летнюю женщину, которая работала адвокатом, сообщает Отдел коммуникации областной полиции.

«Сотрудники следственно-оперативной группы тщательно изучили круг знакомых женщины, пообщались с коллегами по работе, соседями, друзьями. Оказалось, что погибшая работала юристом в одной фирме и руководила другой, оба предприятия занимались выращиванием и продажей сельскохозяйственной продукции. У женщины остался несовершеннолетний ребенок, которого она воспитывала сама», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что во время работы над раскрытием преступления к сотрудникам управления уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что к совершению разбойного нападения могут быть причастны два человека: 27-летний житель поселка Русские Тишки одного из райцентров Харьковщины и 29-летний житель Днепровской области. Мужчины имели большой криминальный опыт, оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Житель Харьковщины - за совершение грабежа, изнасилования, нанесения тяжких телесных повреждений и совершение ряда имущественных преступлений. Его подельник отбывал наказание за убийство, разбой и грабеж. К тому же, мужчина отличался особой жестокостью.

Сегодня во время проведения оперативных мероприятий злоумышленник был задержан сыщиками Харьковщины в городе Никополь. Другого соучастника преступления полицейские задержали накануне.

Как установило следствие, мужчины решили завладеть имуществом женщины-адвоката и разработали для осуществления своих преступных намерений подробный план. Вечером 22 декабря 2016 года они прибыли в поселок Циркуны и в назначенном месте стали ожидать жертву. Когда женщина вышла из офиса, 29-летний вор напал на нее во дворе здания и начал отбирать личное имущество. В это время другой злоумышленник наблюдал за улицей. Неожиданно женщина начала оказывать отчаянное сопротивление и громко кричать. Нападающий с помощью ножа стал наносить ей многочисленные удары. Когда жертва потеряла сознание, сорвал ювелирные украшения, отобрал телефон, сумочку, ключи от машины. Отъехав недалеко от места преступления, воры обыскали иномарку потерпевшей, не нашли ничего ценного и бросили авто.

По данным полиции, после совершения преступления подельники разделили уголовную добычу - около 10 тыс. гривен, золотые украшения и мобильный телефон решили сдать в ломбард в городе Никополе.

Сейчас мужчины задержаны, решается вопрос об уведомлении им подозрения в совершении уголовных правонарушений по п.6 ч.2 ст. 115, ч.4 ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, а также избрание меры пресечения. Максимальное наказание за содеянное предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение. Кроме того, злоумышленники будут проверены на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Досудебное расследование продолжается.