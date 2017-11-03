Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал на консультации украинского посла в Сербии Александра Александровича в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе. Об этом министр сообщил в Twitter.

«Вызвал посла в Сербии Александра Александровича на консультации по соблюдению международного права и избежания использования граждан Сербии в качестве наемников», – написал он.

Напомним, ранее МИД Сербии обвинил украинского посла в стране Александра Александровича в нарушении Венской конвенции и пригрозил применить меры в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе.