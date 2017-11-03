Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона в отношении детектива главного подразделения детективов НАБУ Игоря Семака, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАПК.

Национальное агентство по результатам проверки установило, что, будучи детективом, Семак не принял мер по урегулированию потенциального конфликта интересов и не сообщил непосредственного руководителя о наличии у него потенциального конфликта интересов, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

В частности, по данным НАПК, в деятельности детектива, который включен в группу детективов для осуществления досудебного расследования в уголовном производстве №52015000000000009 (по закупкам, осуществленных ГП «НАЭК «Энергоатом») и №52015000000000010 (по растрате чужого имущества и злоупотребления служебным положением руководства ГП «ВостГОК»), не исключается возможность наличия частного интереса, вызванного предыдущей оплачиваемой работой в должности помощника-консультанта народного депутата Украины Виктории Войцицкой.

«Будучи лицом, на которое в соответствии с подпунктом «е» пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» распространяются требования этого закона, детектив должен принять меры по недопущению или урегулированию потенциального конфликта интересов. Однако по имеющимся фактам известно, что Игорь Семак не сообщил НАБУ о наличии потенциального конфликта интересов во время своего участия в проведении досудебного расследования по указанным уголовным производствами», – говорится в сообщении.

Согласно предписанию НАПК требует устранить выявленные нарушения, в частности провести служебное расследование, привлечь виновных к установленной действующим законодательством ответственности и урегулировать потенциальный конфликт интересов, возникший в деятельности Семака во время выполнения возложенных на него полномочий детектива НАБУ.