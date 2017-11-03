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Полиция охраны войдет в систему превенции и станет частью патрульной полиции. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации НПУ.

Он представил личному составу нового руководителя Департамента полиции охраны Александра Гаврилюка.

Глава Нацполиции отметил первоочередные задачи, стоящие перед новым руководителем полиции охраны. Среди них - увидеть недостатки, которые существуют в подразделении, и исправить их. Князев также добавил, что именно на нового руководителя возложена задача воплотить изменения, запланированные в организации служебной деятельности полиции охраны.

«Полиция охраны отныне входит в систему превенции. И, прежде всего, вы будете реагировать на сообщения людей, которые поступают на «102». Поэтому все сотрудники должны пройти переподготовку с учетом опыта работы патрульной полиции», - подчеркнул Князев.

Он отметил, что работа полиции охраны будет унифицирована под стандарты работы патрульной полиции. В частности, наряды полиции охраны войдут в систему единой дислокации нарядов полиции и будут реагировать на сигналы о помощи, поступающие на «102».
ForUm

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