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Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник опроверг данные о том, что он якобы предупреждал главу МВД Арсена Авакова о планируемых обысках у Александра Авакова.

Это следует из его ответа на вопрос во время заседания антикоррупционного комитета 3 ноября, сообщает 112 Украина.

Внефракционный нардеп Виктор Чумак попросил руководителя НАБУ подтвердить или опровергнуть данные о том, что он якобы предупреждал Министра внутренних дел Арсена Авакова об обысках у его сына, и несколько дней до этого обсуждал с данным министром законопроект о создании антикоррупционного суда.

В ответ Сытник сказал: «Мы не можем выложить видео с обыска, потому что это будет не совсем правильно по этическим соображениям, тайны следствия, но если посмотреть на реакцию участников, то будет очевидно, что они не знали о том, что у них будет обыск. Это очевидно по реакции на детективов, которые появились с решением суда, это первое».

Относительно антикоррупционного суда глава НАБУ подчеркнул, что он публично говорит о необходимости создать антикоррупционный суд в течение двух лет, и «ни один депутат не сможет сказать, что к ним подходил для того, чтобы «протягивать» тем или иным способом определенный законопроект».

«Я не читал эту статью, но уже о ней слышал. Это не соответствует действительности», - резюмировал Сытник.

Ранее СМИ сообщили, что Сытник предупредил Авакова об обысках и задержании его сына.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.
ForUm

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