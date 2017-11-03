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Россия хочет, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ следила за соблюдением прав русскоязычных на всей территории Украины. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ОБСЕ пристально следила и за тем, что делает Киев в контексте общего мандата миссии в Украине. Этот мандат распространяется на все области Украины, на все основные регионы и требует наблюдения за тем, как соблюдаются обязательства киевских властей в сфере образования, культуры, в сфере языковых и прочих прав национальных меньшинств, включая, конечно, этнических русских и русскоязычное население страны», - уверен Лавров, сообщает УНИАН.

Он утверждает, что Москва заинтересована в том, чтобы ОБСЕ использовала все свои возможности для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

 
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