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Депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, которого нашли убитым в ночь на пятницу, 3 ноября, били по голове тупым предметом, ударов было несколько. Об этом в эфире 112 Украина заявил советник главы МВД Иван Варченко.

«Да. Удар был нанесен тупым предметом. Речь идет не об одном ударе», - сказал он.

Напомним, тело Самарского нашли 3 ноября в 00:30 возле дома, где он жил. Как сообщили в пресс-службе главного управления национальной полиции Луганской области, у него была разбита голова.

Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства депутата, среди них – убийство, связанное с политической деятельностью.
ForUm

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