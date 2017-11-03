Депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, которого нашли убитым в ночь на пятницу, 3 ноября, били по голове тупым предметом, ударов было несколько. Об этом в эфире 112 Украина заявил советник главы МВД Иван Варченко.
«Да. Удар был нанесен тупым предметом. Речь идет не об одном ударе», - сказал он.
Напомним, тело Самарского нашли 3 ноября в 00:30 возле дома, где он жил. Как сообщили в пресс-службе главного управления национальной полиции Луганской области, у него была разбита голова.
Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
Правоохранители рассматривают несколько версий убийства депутата, среди них – убийство, связанное с политической деятельностью.
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