В Киеве возможно временное отключение холодного водоснабжения по ряду адресов в связи с ремонтом сетей. Об этом сообщает КГГА.

В частности, отключение водоснабжения возможно с 21:00 3 ноября до 7:00 4 ноября – на ул. Набережно-Корчеватской, 10-56 (19 домов), 13-23 (частные жилые дома), 56/66, 68 (поликлиника), 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 94-А (школа), 96, ул. Новопироговской, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33 (жилые дома); с 21:00 4 ноября до 11:00 5 ноября на ул. Антоновича, 84, 100, 102, 104, 106, 108 (детский сад) 110, 112, 114, 116, ул. Лабораторной, 28 и ул. Лыбидской, 22.

«Киевводоканал» напоминает о необходимости заранее запастись водой и просит прощения за временные неудобства.