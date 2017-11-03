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В Обуховском районе Киевской области вечером 2 ноября в дом полузащитника «Динамо» Олега Гусева проникли трое преступников. Мужчины прятали лица под балаклавами, пишет Обозреватель.

Гусев купил дом в 2013 году. В нем он живет с супругой Марией и маленькой дочкой.

По информации источника издания, грабители попали на территорию домовладения через забор, затем они взломали замки и проникли в сам коттедж.

Преступники смогли открыть сейф и завладели ювелирными украшениями, часами и около 10 тысяч долларов.

Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет «Форт-17». Напомним, в марте 2016 года Президент Украины Петр Порошенко наградил главного тренера сборной Михаила Фоменко и девятерых футболистов именным огнестрельным оружием.

По предварительной информации – сигнализация не работала. Сам Гусев во время ограбления находился вместе с «Динамо» на выездном поединке Лиги Европы против «Янг Бойз».
ForUm

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