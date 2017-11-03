Федеральная служба безопасности России нашла в оккупированном Крыму патроны к травматическому оружию у двух граждан Украины. Об этом сообщила 3 ​​ноября пресс-служба подконтрольного Кремлю пограничного управления ФСБ России в Крыму, передает Радио Свобода.

Украинцев задержали на участке ответственности российской погранзаставы в Армянске.

«Во время совместного с представителями крымской таможни осмотра транспортного средства в одной из технологических полостей салона иномарки обнаружено магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, вероятно предназначенными для травматического пистолета», - сказано в сообщении.

ФСБ сообщила, что патроны в автомобиле по невнимательности оставил приятель водителя, с которым тот выезжал в окрестности Коктебеля пострелять из травматического пистолета.

В сообщении отмечается, что патроны от травматического оружия в Крым на этой неделе пытался провезти еще один гражданин Украины, который прибыл из Николаева. Водитель объяснил, что забыл выложить патроны из машины перед поездкой в ​​Крым.

«Они (боеприпасы) направлены на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься правовое решение», - сообщила российская спецслужба.

Подтверждения этой информации от украинских пограничников пока нет.