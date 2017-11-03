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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине сообщника террористов со взрывчаткой и спутниковыми картами с позициями украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Попасной был завербован «офицером разведки» одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР». По указанию куратора мужчина передавал боевикам информацию о дислокации, перемещении личного состава и техники сил антитеррористической операции.

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Оперативники спецслужбы задержали сообщника террористов в собственном доме. Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили один килограмм тротила, два детонатора и пять спутниковых карт с нанесенными им позициями украинских военных.

Из показаний задержанного, оставленную неизвестными взрывчатку он должен был хранить у себя до получения дальнейших инструкций от куратора.

Сообщнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 263 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

 
ForUm

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