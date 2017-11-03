также в разделеОбщество
Полиция назвала версии убийства депутата в Северодонецке 13
Омбудсмен: Россия игнорирует запросы о состоянии здоровья Гриба 10
СБУ задержала информатора «ЛНР» с тротилом и спутниковыми картами позиций ВСУ 17
НАБУ закупило у фигуранта «дела рюкзаков» не только костюмы 21
ФСБ заявила о задержании на выезде из Крыма украинцев с оружием 32
Все школы должны до декабря обнародовать свою финотчетность 28
Суд дал НАБУ доступ к документам завода Порошенко 38
НАБУ закупало спортивные костюмы у фигуранта «дела рюкзаков» 37
Сын Авакова после суда поехал в МВД 41
Беларусь не ответила на ноты Украины о задержании Гриба 56
ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту 42
2 ноября. Картина дня 64
Командиру в/ч, который не отреагировал на рейдеров, избрали меру пресечения 61
Растрата в «Укрзализныце»: 4 лицам сообщено о подозрении 57
5 напавших на избирательный участок на Днепропетровщине арестовали без права залога 48
Гройсман подарил Трюдо украинские носки 98
В Украине люстрировали 208 прокуроров и следователей 38
ВСП разрешил арест судьи, раздававшей квартиры боевикам «ДНР» 52

Польские органы правосудия в четверг задержали подозреваемого в убийстве гражданина Украины в Гданьске.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции в Гданьске Карина Каминская.

«Вчера на пункте пропуска «Медыка» задержали 38-летнего гражданина Украины, подозреваемого в том, что он имел связь с этим убийством. Сейчас его конвоируют в Гданьск», - сообщила Каминская.

По ее словам, после прибытия в Гданьск подозреваемый в убийстве будет помещен в следственный изолятор, а в суде завтра будет рассмотрено представление о его временном аресте.

Каминская отметила, что мужчине грозит пожизненное заключение или заключение на 25 лет.

Пресс-секретарь также сообщила, что из четырех ранее задержанных по этому делу украинцев в возрасте от 25-ти до 40 лет, один уже отпущен, а остальные лица будут освобождены в ближайшее время. Она отметила, что мужчины допрошены в качестве свидетелей и им не предъявлены какие-либо обвинения.

Напомним, 1 ноября в Гданьске неизвестный напал с ножом на 49-летнего украинца. В результате нанесенных четырех ударов мужчина скончался. 

Прокуратура подозревала четверых граждан Украины в убийстве своего соотечественника в Польше.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги