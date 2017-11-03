Польские органы правосудия в четверг задержали подозреваемого в убийстве гражданина Украины в Гданьске.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции в Гданьске Карина Каминская.

«Вчера на пункте пропуска «Медыка» задержали 38-летнего гражданина Украины, подозреваемого в том, что он имел связь с этим убийством. Сейчас его конвоируют в Гданьск», - сообщила Каминская.

По ее словам, после прибытия в Гданьск подозреваемый в убийстве будет помещен в следственный изолятор, а в суде завтра будет рассмотрено представление о его временном аресте.

Каминская отметила, что мужчине грозит пожизненное заключение или заключение на 25 лет.

Пресс-секретарь также сообщила, что из четырех ранее задержанных по этому делу украинцев в возрасте от 25-ти до 40 лет, один уже отпущен, а остальные лица будут освобождены в ближайшее время. Она отметила, что мужчины допрошены в качестве свидетелей и им не предъявлены какие-либо обвинения.

Напомним, 1 ноября в Гданьске неизвестный напал с ножом на 49-летнего украинца. В результате нанесенных четырех ударов мужчина скончался.

Прокуратура подозревала четверых граждан Украины в убийстве своего соотечественника в Польше.