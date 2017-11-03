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На выходных в Украине ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В воскресенье в Украине никаких осадков не ожидается и даже можно будет увидеть солнышко. В субботу  также без осадков, однако кое-где возможны отдельные небольшие дожди», - написала она в Facebook.

Температура воздуха в течение выходных днем ​​в пределах + 7 + 12, на юге до +15 градусов.

В Киеве субботу-воскресенье – без существенных осадков, возможен туман. Температура воздуха в дневные часы около 10 С.

По словам Диденко, теплая погода продлится еще на следующей неделе.  
ForUm

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