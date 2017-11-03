Почему именно сейчас? Этот вопрос не сходит с уст всех, кто последнюю неделю наблюдает за так называемым делом «рюкзаков Авакова».

35 месяцев назад в кабинете тогдашнего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря состоялась его встреча с сыном министра Александром Аваковым, которая и стала причиной громких задержаний 31 октября.

Дело о закупке печально известных рюкзаков ГПУ возбудила еще в 2015 году при генпрокуроре Шокина. НАБУ вытребовала его себе в 2016-м.

Что же произошло такого, что НАБУ и САП таки решились прийти за сыном Авакова? Почему именно сейчас? Какую роль в этом процессе сыграл Президент Петр Порошенко? Почему задержания Авакова-младшего жестко перессорили Артема Сытника и Назара Холодницкого?

Начало истории

Заместитель Авакова Сергей Чеботарь и не подозревал, что несколько дней его рабочей жизни стали достоянием Службы безопасности.

В декабре 2014 года в его кабинете в здании на Богомольца специалисты из СБУ установили скрытую камеру. Сделано это было с помощью одного из сотрудников Министерства внутренних дел.

Именно эта камера и зафиксировала разговор мужчин, похожих на Чеботаря и Авакова-младшего, которые якобы договариваются об уже скандально известном тендере по закупке рюкзаков для МВД.

В 2014-м именно эти фрагменты видео из кабинета заместителя министра нигде не фигурировали.

По делу о хищении песка чиновники прокуратуры обнародовали другие фрагменты разговоров Чеботаря на рабочем месте, которые даже стали доказательствами в суде, как утверждала программа «Схемы».

Фрагменты, где зафиксирован разговор Чеботаря и Александра Авакова, ни в каких производствах не фигурировали, хотя дело открыто еще в июле 2015 года. Когда его тогда комментировал военный прокурор Анатолий Матиос, в его ответах ни звучала фамилия даже Чеботаря, не то что сына Авакова.

Так продолжалось вплоть до момента, пока видео, где Чеботарь и Александр Аваков обсуждают тендер на закупку рюкзаков, не попало в распоряжение журналистов «Схем».

Произошло это в начале февраля 2016 года. Тот период в украинской политике ознаменовался борьбой президента Порошенко с премьером Яценюком. Петр Алексеевич в течение нескольких месяцев всячески «уговаривал» Яценюка уступить кресло кому-то из президентских людей.

В разговоре с УП один из депутатов из окружения Яценюка убеждает, что передачей всех разоблачительных материалов, которые тогда попали в СМИ, так или иначе руководила АП. Видеоматериалами с разговорами Чеботаря и Авакова-младшего якобы занимался сам Юрий Луценко.

«Вспомните, сначала они сливали разговора Иванчука с Коломойским, потом вылезла история Мартыненко, тогда рюкзаки Авакова. Искали слабину среди близких, и все знают, что это Петр», - уверен один из близких к Яценюку народных депутатов.

Видео с сыном Авакова появилось 12 февраля 2016, то есть менее чем за неделю до первого голосования об отставке Яценюка с должности премьера, которое скандально провалилось в Раде 16 февраля.

Не менее симптоматично и то, что после отставки Арсения Петровича, дело против сына Авакова тихо легло под сукно в ГПУ.

Сейчас даже в непубличных комментариях люди из окружения Порошенко утверждают, что президент к этому делу не имеет отношения.

Вот только ни Аваков, ни лидеры его политсилы в это не верят.

И их логика очень проста: «слить» видео в интернет могли только те, кто его имел - СБУ или ГПУ. А это, как известно, ведомства с «квоты» именно президента.

Осеннее обострение

Дело «рюкзаков Авакова» почти сразу после создания потребовало себе НАБУ и начало расследовать.

Первое подозрение в этом деле легло на стол антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого в январе 2017 года. Об этом говорили собеседники УП в НАБУ, и сам руководитель САП на брифинге после задержания сына Авакова и Чеботаря признал этот факт.

Источники УП в Антикоррупционной прокуратуре объясняют, что в январе детективы НАБУ принесли подозрение только на Чеботаря.

«Холодницкий им объяснил, что если мама беременна, то должен быть и отец. Если в действиях Чеботаря есть состав преступления, то должны быть и те, кто получил выгоду из того тендера по рюкзакам. Покажите их, найдите и приносите подозрения на всю группу», - рассказал собеседник.

Эти разговоры с разной периодичностью продолжались чуть ли не весь 2017 – НАБУ требовало подписать подозрения, Холодницкий требовал всех фигурантов и «железных» доказательств.

Наконец 13 октября детективы принесли руководителю САП подозрения на Чеботаря, Авакова-младшего и предпринимателя Владимира Литвина. Холодницкий прочел, отправил на незначительные уточнения и подписал 30 октября.

Но Украина 13 и 30 октября – две разных страны. Протесты под Верховной Радой, возглавляемые Саакашвили, дополнительно взвинтили и без того непростые отношения Порошенко и Авакова.

И поэтому, когда на фоне всех этих событий детективы НАБУ пришли задерживать Авакова-младшего, это сразу породило массу спекуляций и версий: от мести Порошенко до «грузинской» диверсии.

В каждой из этих версий есть свои лидеры и свои причины.

Громче всех о «мести Порошенко» заявил в своей статье на своем же сайте «Эспрессо» депутат из неформальной группы Авакова в «Народном фронте» Николай Княжицкий.

В его версии президент «нажал на НАБУ», потому что глава МВД якобы отказался выполнить требование Порошенко и разогнать остатки палаточного городка под Радой.

Дополнительной подозрительности этой ситуации придало то, что аккурат накануне задержания сына Авакова президент покинул страну и вылетел с визитом на Ближний Восток.

Из-за этого глава МВД и Порошенко до сих пор не имели возможности встретиться и поговорить «по душам», как это было, например, в истории со взяткой Вадима Трояна.

Правда, собеседники в ближайшем окружении самого Авакова заверили УП, что Арсен Борисович и Петр Алексеевич имели за эти дни очень интенсивную переписку и телефонные разговоры.

Собственно, министр будто впервые прочитал статью Княжицкого, когда ему переслал ссылку никто иной как президент Порошенко.

Но даже у Авакова не очень верят, что Порошенко на кого-то мог так прямо нажать.

«Здесь, скорее всего, было совпадение многих интересов, и все решили, что можно сейчас попробовать. Немножко Углава, близкий друг Сакварелидзе, мог поджать. Немного американцы. Холодницкий мог подумать, что момент нормальный, и по крайней мере Порошенко не будет особо противодействовать. А мог и сам Порошенко «намекнуть», что можно попробовать. Здесь много игроков», - убеждает УП один из ближайших к Авакова собеседников.

У самого Порошенко, кстати, упорно отрицают причастность президента к педалированию дела «рюкзаков».

Мол, он хоть и имеет напряженные отношения с Аваковым, но перед годовщиной революции нового напряжения не хочет. Тем более она ему не нужна в Раде, где коалиция и так дышит на ладан.

Собеседники на Банковой склонны видеть в истории с рюкзаками «руку Вашингтона».

«Порошенко, может, и радуется, но сейчас он точно ни к чему. Смотрите на этот вопрос шире. Здесь стоит задача полной перезагрузки элиты», - говорит близкий к Порошенко собеседник.

По словам другого источника, «США нажали на Сытника, чтобы он не заигрывался с Аваковым».

Война НАБУ и САП

Но Княжицкий не остался одиноким в обвинениях в адрес Порошенко.

Неожиданно похожую позицию заняли и в НАБУ. Конечно же, не публично.

«Для нас стало большой неожиданностью, что прокурорские подписали подозрение в понедельник. У нас нет сомнений, что на Холодницкого повлиял «первый», - убеждает собеседник УП в Бюро.

По его словам, сам Сытник пытался предупредить Арсена Авакова о подготовке обысков и задержаний.

«Он ему писал, но встретиться и переговорить в понедельник они так и не смогли», - признался собеседник.

В НАБУ считают все происходящее «тонкой игрой президентской администрации».

«Единственные, с кем мы не воевали, был Аваков и его министерство. Кроме того, они серьезно помогали нам в оперативной работе – номера прикрытия и другие вещи Аваков закрывал. Когда было задержание Насирова, то именно министр дал машину «скорой», потому что другие отказались.

А теперь получается, что мы воюем со всеми, мы в этой истории потеряли последнего союзника», - рассказывает источник в НАБУ.

Правда, как с этой позицией согласуется тот факт, что именно НАБУ год носило Холодницкому подозрения на сына Авакова, понять трудно. Или если бы его задержали на месяц раньше-позже, то глава МВД отреагировал бы как-то иначе?

Сотрудничество НАБУ с Аваковым подтверждают и в окружении последнего.

«Сытник два дня перед обысками провел в Авакова, и они договаривались о варианте закона об антикоррупционном суде. Аваков сам ему предложил продавить с Яценюком этот вопрос на встрече с Порошенко. А на следующий день Сытник звонит и говорит: «Это не мы». Ясно, что теперь Аваков с ним не говорит», - рассказывают в окружении министра.

Теперь провал этого вопроса, как и назначение лояльного к АП аудитора, стали для НАБУ более реальными, чем когда-либо.

Между тем в САП не хотят как-то официально комментировать такие обвинения в работе на АП.

Но тот факт, что Сытник сам рассказал Авакову об обысках и задержания, считают ничем иным, как предательством.

«Ну это же ни в одни ворота не лезет! Когда готовятся задержания Павловского (заместитель министра обороны - УП), Сытник предупреждает Полторака. Когда задерживают сына - звонит Авакову. Как это возможно? Это такое у нас партнерство?» - возмущается информированный источник в САП.

Кроме того, у Холодницкого очень болезненно реагируют на то, что руководители НАБУ сами договариваются с Банковой, а обвиняют в этом САП.

«Почему Сытник ходит в АП, как за святой водой? Кто когда видел там Холодницкого? Нет. И что там постоянно делает Углава? С коррупцией борется? А потом сами же кричат, что Холодницкий прогнулся под АП», - возмущаются не под диктофон в САП.

Справедливости ради надо отметить, что журналисты УП действительно встречали Сытника на выходе из АП.

Что касается Углавы, то собеседники УП в руководстве МВД утверждают, что перед ним сейчас появилась «проблема гражданства» и «перспектива высылки».

«Когда был принят новый закон о госслужбе, то Углава стал госчиновником, хотя в то время не вышел из грузинского гражданства, а значит, работал незаконно. И Петр об этом знает. Использовал ли он уже этот «аргумент», сказать сложно», - рассказал собеседник.

Пока же антикоррупционеры ссорятся, Аваков сохраняет стоическое спокойствие.

Как рассказывают близкие к нему источники, министр просто уверен, что «дело рюкзаков» закончится для НАБУ провалом.

Во-первых, подозрение базируется на видео, но «там невооруженным глазом видно монтаж».

«А оригинала не существует. Его просто нет. СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали. А без первоначального видео доказать, что на смонтированном видео правда, а что монтаж – невозможно», - пояснил УП позицию Авакова человек из его окружения.

Во-вторых, все рюкзаки по контракту якобы изготовлены и все до одного поставлены МВД.

«НАБУшники говорят, что рюкзаки не 60-литровые, а 40-литровые. Но они считают только главный отсек. А там же еще три больших карманы – все сходится. Потом говорят, что нити не те, затем, что производитель не такой... Так они сами заказали спортивные костюмы у того же Литвина», - возмущаются у Авакова.

И действительно, в апреле этого года НАБУ подписало контракт с тем же Владимиром Литвиным, которого задержало во вторник, о закупке спортивных костюмов. Цена вопроса – 204,540 гривен.

«Понимаете, Аваков сам «подгонял» Сытника: ты или закрывай дело, или давай подозрение. Тот все кивал на Холодницкого.

А теперь – все. Теперь МВД заставит их приобщить к делу все свои экспертизы и данные - а их, поверьте, Аваков за два года собрал более достаточно, чтобы выиграть этот суд», - убеждают в окружении министра.