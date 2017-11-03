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Футбольный клуб «Динамо» (Киев) выиграл у швейцарского «Янг Бойз» со счетом 1:0 в четвертом туре группового раунда Лиги Европы. Игра проходила в Берне (Швейцария).

После 1-го тайма счет не был открыт, преимуществом владели хозяева.

С началом второго тайма «Динамо» перешло на игру в 2 форварда, в дополнение к начавшему матч в основе Жуниору Мороесу вышел Артем Кравец.

И киевляне смогли переломить игру.

На 70-й минуте гол забил Виталий Буяльский.

Швейцарцы прибавили в конце игры, но украинская команда сумела удержать победу.

В параллельном матче сербский «Партизан» в Белграде победил албанский «Шкендербеу» со счетом 2:0.

В итоге киевский клуб обеспечил себе проход в следующий этап соревнований.

По материалам: Українські Новини

 
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