Футбольный клуб «Динамо» (Киев) выиграл у швейцарского «Янг Бойз» со счетом 1:0 в четвертом туре группового раунда Лиги Европы. Игра проходила в Берне (Швейцария).
После 1-го тайма счет не был открыт, преимуществом владели хозяева.
С началом второго тайма «Динамо» перешло на игру в 2 форварда, в дополнение к начавшему матч в основе Жуниору Мороесу вышел Артем Кравец.
И киевляне смогли переломить игру.
На 70-й минуте гол забил Виталий Буяльский.
Швейцарцы прибавили в конце игры, но украинская команда сумела удержать победу.
В параллельном матче сербский «Партизан» в Белграде победил албанский «Шкендербеу» со счетом 2:0.
В итоге киевский клуб обеспечил себе проход в следующий этап соревнований.
По материалам: Українські Новини
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