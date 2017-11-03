Житель Селидово передавал разведке так называемой «ДНР» военную информацию, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В ходе проверки было установлено, что 36-летний, ранее неоднократно судимый, мужчина жил неподалеку позиций военных и, наблюдая за ними, получал данные о вооружении, местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава.

Выяснилось, что в июле текущего года, находясь в Курахово, он познакомился с активной участницей незаконных вооруженных формирований. Связь с террористкой предатель держал через один из сайтов знакомств. Именно ей он передавал разведданные.

В отношении правонарушителя открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Продолжается следствие.