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За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие, военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь 13 раз.  

В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении, после 18:00 противник трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у Крымского.

Под огонь из этого же оружия попал опорный пункт недалеко Лебединского  на приморском направлении.

На донецком направлении в конце суток враг применял гранатометы различных видов и стрелковое оружие у Луганского, Каменки и Бутовки, а из пулеметов НВФ обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.
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