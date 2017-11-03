Съемочная группа программы «Схемы» выяснила, что после суда 1 ноября Александр Аваков, где ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства, поехал к зданию МВД и пробыл там до поздней ночи. Об этом говорится в расследовании программы.

Сразу по окончании судебного заседания, в 22:00, автомобиль, которым пользуется сын Авакова Александр, заехал в боковые ворота МВД.

В 01:30 сюда заехали автомобили, которыми пользуется народный депутат от «Народного фронта» Денис Дзензерский.

Позже с территории МВД выехал другой «Мерседес», которым пользуется депутат Сергей Пашинский.

Впоследствии ведомство покинули машины, которыми пользуется депутат и бизнес-партнер семьи министра внутренних дел Игорь Котвицкий.

Также через парадные ворота выехал автомобиль, которым пользуется экс-премьер-министр и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Машина Дзензерского оставила ведомство уже в 02:30, как и автомобиль, которым пользуется сын министра внутренних дел.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.