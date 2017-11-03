Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

После получения от Игоря Гриба информации об исчезновении на территории Беларуси его сына Павла посольство Украины в Беларуси 28 августа направило в МИД Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах исчезновения украинца.

20 сентября в МИД Беларуси была направлена нота с просьбой ускорить предоставление информации об обстоятельствах задержания Гриба.

«На сегодняшний день посольство Украины в Республике Беларусь и МИД Украины не получили ответа или официального разъяснения по этому вопросу», - сказано в ответе.

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.