Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.
После получения от Игоря Гриба информации об исчезновении на территории Беларуси его сына Павла посольство Украины в Беларуси 28 августа направило в МИД Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах исчезновения украинца.
20 сентября в МИД Беларуси была направлена нота с просьбой ускорить предоставление информации об обстоятельствах задержания Гриба.
«На сегодняшний день посольство Украины в Республике Беларусь и МИД Украины не получили ответа или официального разъяснения по этому вопросу», - сказано в ответе.
Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.
18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
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