Приморский райсуд Одессы рассмотрел ходатайство следователя Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины об избрании меры пресечения в отношении временно исполняющего обязанности командира воинской части (военный аэродром «Школьный»), который не отреагировал 29 октября на захват части ее территории.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информационный центр суда.

«Суд рассмотрел ходатайство следователя Военной прокуратуры и принял постановление, избрав в отношении временно исполняющего обязанности командира военной части меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Ходатайство следователя о взятии под стражу задержанного офицера суд отклонил», - отметили в информцентре суда.

На данный момент подполковника ВСУ подозревают в совершении преступления по признакам ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (бездействие военной власти, повлекшее тяжелые последствия в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины выдвинула подозрение двум фигурантам уголовного производства, открытого 29 октября по факту нарушения военнослужащими устава караульной службы в военной части, дислоцированной на территории одесского военного аэродрома «Школьный».

Прокуратура установила, что военнослужащий в звании подполковника временно исполнял обязанности командира части. Фигурант уголовного производства дал указание дежурному части, вопреки требованию устава внутренней службы и Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, не принимать мер, предусмотренных уставом гарнизонной и караульной служб ВСУ, ограничившись указанием отбыть на место происшествия и без применения оружия и физической силы помешать проникновению на территорию военной части посторонних лиц и техники, то есть вообще не применять каких-либо действий.

Напомним, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества военной части А3571.

В полиции опровергли попытку захвата воинской части: неизвестные лица были не рейдеры, а «простые строители».

По словам главы Южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонное ограждение и установила на территории военной части металлическое, уменьшив таким образом «незаконно на 20 соток земельный участок» аэродрома.