В Днипре ребенок выпал с десятого этажа, сообщает отдел коммуникации облполиции.
Девочка была дома с матерью и дядей. Открыв окно в детской комнате, ребенок выпал из окна.
Происшествие случилось в одном из домов по улице Паникахи. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
В Шевченковском отделении полиции Днепропетровской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с квалификацией «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.
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