Власти самопровозглашенной «Донецкой народной республики» планируют запустить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией.
Об этом заявил в четверг главарь «ДНР» Александр Захарченко, сообщает ТАСС.
«В планах правительства есть проект запуска поезда в Россию, как, впрочем, и электрички до Ростова», - сказал он.
Сейчас Донецк связан с рядом российских городов автобусными маршрутами, а из Ясиноватой до российской границы можно доехать поездом.
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