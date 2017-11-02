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Власти самопровозглашенной «Донецкой народной республики» планируют запустить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией.

Об этом заявил в четверг главарь «ДНР» Александр Захарченко, сообщает ТАСС.

«В планах правительства есть проект запуска поезда в Россию, как, впрочем, и электрички до Ростова», - сказал он.

Сейчас Донецк связан с рядом российских городов автобусными маршрутами, а из Ясиноватой до российской границы можно доехать поездом.

 

 
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