Власти самопровозглашенной «Донецкой народной республики» планируют запустить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией.

Об этом заявил в четверг главарь «ДНР» Александр Захарченко, сообщает ТАСС.

«В планах правительства есть проект запуска поезда в Россию, как, впрочем, и электрички до Ростова», - сказал он.

Сейчас Донецк связан с рядом российских городов автобусными маршрутами, а из Ясиноватой до российской границы можно доехать поездом.